Sky, per altri quattro anni si potrà vedere la MotoGp e la Superbike

Proseguirà per altri quattro anni il legame tra Sky, la MotoGp e la Superbike. L'emittente di Santa Giulia racconterà così i Gran Premi di tutte e tre le classi del Motomondiale (MotoGp, Moto2, Moto3) e i Round delle tre classi di Superbike (World Superbike, World Supersport e World Supersport 300): via satellite, via internet, sul digitale terrestre e in streaming su Now.

I canali

Il principale canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP, che continuerà a offrire studi e approfondimenti di altissimo livello e il top della tecnologia. «Questo accordo conferma il nostro impegno a favore del motociclismo, che da anni è uno dei pilastri della grande offerta sportiva di Sky – spiega Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky -. Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote. Saranno quattro stagioni che Sky racconterà con passione, con la consueta qualità editoriale e con un’esperienza di visione esaltata dai nuovi investimenti tecnologici. Il nostro canale dedicato alle moto va ben oltre il racconto delle singola gara e sarà ancora una volta lo spazio ideale per chi vuole informarsi e vivere fino in fondo questa passione».

Così, invece, Manel Arroyo, Chief Commercial Officer, Dorna Sports: «Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Sky. Un paese con così tanta passione per il nostro sport merita la migliore copertura possibile e Sky offre sempre trasmissioni all’avanguardia, con una fantastica copertura on site da parte del team dedicato. Questo nuovo accordo ci vedrà raggiungere il traguardo di 12 stagioni di collaborazione e non vediamo l'ora di trascorrere questi prossimi quattro anni insieme e offrire ai nostri fan in Italia il miglior spettacolo di motociclismo possibile».Anche sulle piattaforme digitali la copertura sarà ricchissima, in particolare sul sito skysport.it con video, immagini, news, interviste, rubriche e contenuti sempre aggiornati. News in tempo reale anche su Sky Sport 24, sull’App Sky Sport e sugli account social ufficiali.