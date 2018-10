Rossi: «Siamo come l'Inter degli ultimi tempi»

«Siamo come l'Inter degli ultimi tempi, ora giochiamo bene». Il tifoso nerazzurro Valentino Rossi saluta così il secondo posto in griglia della Yamaha nelle qualifiche del primo Gp della storia della Thailandia, a Buriram. «Sono contento, abbiamo azzeccato le scelte giuste - aggiunge il pilota della Yamaha - la moto è migliorata, peccato aver perso la pole per poco (11 millesimi dietro Marquez, ndr). Comunque sempre meglio del 18/o posto di Aragon Direi - conclude Rossi dal paddock di Buriram - Ora andiamo meglio in accelerazione e speriamo domani di essere veloci e di lottare per il podio». © RIPRODUZIONE RISERVATA