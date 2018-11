Valencia, Rossi: «Vorrei chiudere con un bel risultato»

Mentre si avvicina all'ultima gara della sua 23/a stagione nel motomondiale, Valentino Rossi pensa già alla prossima ed ai test che, il 20 e 21 novembre, la apriranno proprio a Valencia, dove si corre domenica. «Per noi sarà un gran premio interessante visto che è un tracciato sul quale non siamo molto veloci. Nelle ultime gare, ad ogni modo, abbiamo visto dei piccoli miglioramenti - afferma il pilota Yamaha - In Malesia siamo stati competitivi per tutto il fine settimana ma sfortunatamente l'epilogo è stato amaro. Qui, cercheremo di fare del nostro meglio. Vorremmo chiudere il campionato con un risultato positivo. Poi ci saranno i test, a Valencia come a Jerez, saranno settimane molto intense». © RIPRODUZIONE RISERVATA