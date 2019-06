Assen, Vinales riporta al successo la Yamaha. Marquez secondo, cade Rossi

La Yamaha si rialza con Maverick Vinales. Lo spagnolo, nel Gp di Assen, riporta al successo la casa del Diapason - il primo in questa edizione del Motomondiale -, battendo il leader della classifica mondiale Marc Marquez (Honda) e il 20enne Fabio Quartararo, francesino del team Petronas che dunque completa la festa Yamaha. Festa alla quale non partecipa Valentino Rossi che cada al quinto giro e per il terzo gp di fila finisce a terra. Quarto posto per Andrea Dovizioso su Ducati che apre la sfila degli italiani: subito dietro di lui Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA