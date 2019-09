Gp di San Marino: Quartararo sfreccia nelle terze libere, Rossi è settimo

Fabio Quartararo, come spesso accade, sfreccia nelle libere. Il francese della Petronas Yamaha Srt è stato il più veloce nella terza sessione di prove del Gp di San Marino con il tempo di 1.32.081, dando oltre tre decimi e mezzo a Maverick Vinales, secondo con la Yamaha ufficiale. Terzo tempo per Pol Espargarò, seguito dalla Honda di Marc Marquez, da Franco Morbidelli e da Takaaki Nakagami, mentre Valentino Rossi ha chiuso in settima posizione. Ottavo Alex Rins e ancora più staccate le Ducati, con Michele Pirro nono e Andrea Dovizioso decimo. Solo 17esimo Danilo Petrucci e 19esimo orge Lorenzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA