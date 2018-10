Phillip Island, Marquez ancora una pole

Marc Marquez, confermatosi campione del mondo della MotoGp in Giappone, non per questo ha chiuso il gas. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la pole anche a Phillip Island - la sesta della stagione - e domani in Australia partirà dalla prima fila, con al fianco le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco. Andrea Iannone (Suzuki) apre la seconda fila, Valentino Rossi la terza, con il settimo tempo. Indietro Andrea Dovizioso, solo nono con la Ducati. È la sua peggior qualifica dell'anno. «È stato difficile capire in quali punti del circuito spingere perché questa pista è molto veloce e c'è un pò di apprensione quando compaiono le prime gocce di pioggia sulla visiera del casco ma comunque ho provato a fare il mio meglio. Poi, quando ha ripreso a piovere, non mi sono voluto prendere ulteriori rischi su una pista dove abbiamo visto molte cadute. Tutte le gomme hanno problemi qui ma siamo riusciti a fare un ottimo lavoro con il team riuscendo a migliorare». Spiega così l'andamento delle qualifiche del Gp d'Australia sulla pista di Phillip Island il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha ottenuto la sesta pole stagionale, la quinta su questo circuito, nonostante la pioggia comparsa a ridosso delle qualifiche. «Domani sarà importante il meteo -aggiunge il 5 volte iridato in MotoGp durante la conferenza stampa-. Sarà interessante vedere quale sarà la scelta della gomma posteriore, è una gara lunga e bisogna controllare la temperatura delle gomme. Avversari? Iannone è l'unico che ha mostrato di avere qualcosa in più degli altri in termini di velocità».

Griglie di partenza del Gp d'Australia di motociclismo, in programma domani sul circuito di Phillip Island, 17/a prova del mondiale 2018.

- MotoGp:

1/a fila:

Marc Marquez (Spa/Honda) in 1'29.199

Maverick Vinales (Spa/Yamaha) +0.310

Johann Zarco (Fra/Yamaha) +0.506

2/a fila:

Andrea Iannone (Ita/Suzuki) +0.513

Alex Rins (Spa/Suzuki) +0.827

Jack Miller (Usa/Ducati) +0.941

3/a fila:

Valentino Rossi (Ita/Yamaha) +1«071

Danilo Petrucci (Ita/Ducati) +1»129

Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) +1«320

4/a fila:

Hafizh Syahrin (Mal/Yamaha) +1»394

Pol Espargaro (Spa/KTM) +1«441

Alvaro Bautista (Spa/Ducati) +3»168

- Moto2:

1/a fila:

Mattia Pasini (Ita/Kalex) in 1'33.368

Marcel Schrotter (Ger/Kalex) +0.256

Xavi Vierge (Spa/Kalex) +0.353

2/a fila:

Dominique Aegerter (Swi/KTM) +0.473

Brad Binder (Rsa/KTM) +0.561

Fabio Quartararo (Fra/Speed Up) +0.583

- Moto3:

1/a fila:

Jorge Martin (Spa/Honda) in 1'36.591

Darryn Binder (Rsa/KTM) +0.257

Ayumu Sasaki (Gia/Honda) +0.526

2/a fila:

Jakub Kornfeil (Cze/KTM) +0.766

Gabriel Rodrigo (Arg/KTM) +0.874

Philipp Oettl (Ger/KTM) +0.949

