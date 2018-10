Phillip Island, Dovizioso: «Noi migliorati, ma Iannone, Marquez e Vinales hanno un altro passo»

«La qualifica è da Phillip Island con delle gocce di pioggia su una pista strana, non rispecchiano troppo. Siamo più veloci dello scorso anno, più competitivi, però Iannone, Marquez e Vinales hanno un altro passo e non sarà facile stare con loro in gara, poi siamo in 5-6 colò passo simile». È il commento alle qualifiche del Gp d'Australia del pilota della Ducati, Andrea Dovizioso, arrivato nono con un distacco di 1«320 dal poleman Marquez. »In questa pista tutto può succedere perché il consumo gomme ha una certa importanza, sono contento dei miglioramenti rispetto allo scorso anno ma non bastano -prosegue il pilota forlivese ai microfoni di Sky Sport che sulla sfida con Rossi per la seconda posizione nella classifica piloti conclude-. È una pista buona per lui, Valentino per la gara sarà veloce fino alla fine. Dovremo fare la gara anche su di lui perché questa è la pista migliore per lui nelle ultime 3 in programma«.

