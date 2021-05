MotoGp, terza vittoria stagionale per Quartararo. Bagnaia cade dopo 2 giri, 10° posto per Valentino Rossi

Terzo sigillo nel mondiale Motogp 2021 per il francese Fabio Quartararo, che chiude un altro week-end perfetto con la doppietta pole position e vittoria in gara. Il 22enne di Nizza si conferma così sempre più leader mondiale in sella alla sua Yamaha, precedendo in ordine il portoghese Miguel Olivera (Ktm) e il campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki).

Gran premio di casa da dimenticare al contrario per il nostro Francesco Bagnaia, che cade dopo nemmeno due giri e perde punti fondamentali in chiave mondiale. Bene invece Valentino Rossi, che si piazza decimo dopo esser stato eliminato nel primo round di qualifiche di ieri. Bene anche Danilo Petrucci, non alla bandiera a scacchi.

Nella classifica mondiale nessuno scossone importante, ma da segnalare il sostanziale allungo di Quartararo (105 punti) sul diretto runner-up, che da oggi, a cauda della caduta di Pecco, è l'altro francese Johann Zarco, che scavalca il suo compagno di scuderia in Ducati di due punti (81 il primo, 79 il secondo).

