Moto3, Dennis Foggia si prende il Gran Premio del Mugello. Solo sesto Fenati, ottavo il leader mondiale Acosta

Secondo successo in carriera per l'italiano Dennis Foggia, che in sella alla sua Honda mette in fila tutti gli altri al Gran Premio del Mugello. Sugli altri gradini del podio al secondo posto lo spagnolo Jaume Masia, pilota della Ktm, e al terzo posto l'argentino Gabrile Rodrigo, con l'altra Honda. Il ventenne trionfa nella cupa mattinata fiorentina, scossa dalla tragica scomparsa del pilota Jason Dupasquier, che non è sopravvissutto all'incidente occorsogli ieri durante le qualifiche.

Meno bene invece l'altro azzurro Romano Fenati, che ha concluso un gran premio difficile con una magra sesta posizione dopo essersi toccato nel corso dell'ultima tornata proprio con Jaume Masia. Nella corsa mondiale resta saldo al primo posto Pedro Acosta (con 111 punti) nonostante il week-end difficile che lo ha visto chiudere la gara solo all'ottavo posto in seguito ad una penalizzazione per aver superato i limiti di pista; ad inseguirlo - a distanza rassicurante - sempre l'altro spagnolo Masia (59 punti) e il giapponese Ayumu Sasaki (57 punti), anche lui pilota della Ktm.

Ultimo aggiornamento: 13:37

