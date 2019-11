MotoGp, dove seguire i test di Valencia in tv

Ultimo aggiornamento: 12:02

La MotoGp riparte e lo fa con i test di. La due giorni che anticipa il 2020 e il suo motomondiale, sarà trasmessa in diretta televisiva. Martedì e mercoledì, dopo l'ultimo weekend di gara, saranno tutti dedicati ai test che vedranno alcune curiosità. Come quella del nuovo arrivato. Il fratello di Marc Marquez farà infatti coppia con il campione del mondo in carica nella nuova Honda. Alex Marquez quest'anno ha vinto il titolo mondiale nella classe Moto2 e sarà curioso vedere i due all'opera nello stesso team.I test del motomondiale di Valencia saranno trasmessi su Sky sport Moto Gp, canale 208. Tutto rigorosamente in diretta. Al termine dei test sarà possibile seguire, dalle 17, lo show "Paddock Live" con le interviste post test. Ma ecco il programma della diretta televisiva: Martedì 19 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 i test della prima giornata. Mercoledì 20 novembre dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 17 l'ultima giornata seguita sempre da Sky Sport MotoGP