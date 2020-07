MotoGp, Rossi: «Sensazione fantastica tornare sulla M1»

«È stato molto importante avere la giornata di test di ieri perché non guidavamo le nostre MotoGp da molto tempo. È stata una sensazione fantastica tornare sulla M1. È stata una bella giornata. Ho fatto un buon lavoro la mattina. Ho usato la gomma morbida e mi sono divertito. Nel pomeriggio la temperatura era alta e ho faticato di più».



Sono le parole del pilota della Yamaha Valentino Rossi dopo i test di Jerez e alla vigilia delle prove libere del primo Gp della stagione. «Il ritmo non è stato fantastico, quindi domani dobbiamo lavorare sul set-up e migliorare la moto. Ma sono molto felice di essere di nuovo in pista con la mia M1!», ha aggiunto il Dottore.