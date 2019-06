Mugello, nelle terze libere vola Petrucci

Un super Danilo Petrucci vola nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota della Mission Winnow Ducati, ha chiuso con il tempo di 1.46.056, davanti a Pol Espargaro (Red Bull Ktm) in 1.46.263) e Marc Marquez (Repsol Honda) in 1.46.280). Settimo tempo per la Yamaha di Maverik Vinale e tra i primi 10, che vanno direttamente in Q2, anche Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), nono in 1.46.518. Attardati Andrea Dovizioso (Ducati) 11esimo e Valentino Rossi (Yamaha), 13esimo, con Jorge Lorenzo 12esimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA