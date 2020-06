© RIPRODUZIONE RISERVATA

La MotoGp si rimette in moto. Il calendario della stagione 2020 potrebbe avere infatti delle prime conferme ufficiali la prossima settimana, con inizio eventuale il 19 luglio a Jerez de la Frontera, 12 o 13 round iridati, ma con ancora il punto interrogativo delle gare extra europee. L’immobilismo delle moto ha fatto da contraltare a un mercato piloti esploso in maniera quasi paradossale.L’ultima voce riguarda Pol Espargaro. Il portacolori KTM avrebbe già fatto sapere a Mattighofen di voler cambiare aria per il 2021 direzione Honda. Pol diverrebbe infatti il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez in HRC, nella squadra ufficiale. Ecco, il paradosso è tutto nella bocciatura di un Alex Marquez che si troverebbe già defraudato del proprio posto senza nemmeno aver disputato una gara ufficiale con questi colori. Per Alex sarebbe pronta, a quel punto, una sella tra le fila di Lucio Cecchinello, con moto e trattamento ufficiale. In questo effetto domino, le speculazioni vedrebbero Cal Crutchlow optare per un “buen ritiro”. D’altro canto, il talento di Coventry non ha mai negato come nella sua vita, le priorità sarebbero state legate anche a una vita vicino alla propria moglie e alla propria figlia. Difficilmente inoltre la Honda toglierebbe una sella al connazionale Takaaki Nakagami.Il dominio Honda lascerebbe libera una sella in KTM che, nei propri piani, aveva in mente di confermare tutta la propria formazione, e invece si ritroverebbe con una sella ufficiale libera. In Austria potrebbe guardare a quel punto Andrea Dovizioso che comunque continua a trattare il rinnovo con Ducati. La situazione tra il forlivese e la Rossa ha vissuto luci e ombre, e quest’ultima trattativa, pur con un recente riavvicinamento, è ancora da definire. Le sirene “orange” sono evidenti, tanto più che a fare da tramite interverrebbe lo sponsor che accomuna Andrea con KTM. Quel che è sicuro è che a Borgo Panigale, dopo aver promosso Jack Miller nel team ufficiale 2021, ed aver conseguentemente dato il benservito a Danilo Petrucci - con il ternano che si guarda intorno tra Aprilia e offerte potenziali in Superbike proprio di Ducati e Honda - attendono un salto prestazionale di Bagnaia per far emergere un prodotto del proprio vivaio, ma al contempo guardano anche alla cantera proprio di KTM. Tra la Rossa ed il giovane Jorge Martin infatti vi sarebbe stato un abboccamento iniziale. Considerato uno dei talenti più promettenti, il giovane campione del mondo Moto3 2018 dovrebbe salire nella classe regina tra le fila del team Pramac il prossimo anno. Il destino di una MotoGp che guarda già al futuro, in attesa del presente.