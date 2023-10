MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race in Indonesia e sorpassa Pecco Bagnaia (solo 8°)

Sorpasso Jorge Martín su Bagnaia. Lo spagnolo della Ducati Pramac vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia e scavalca Pecco, soltanto ottavo, nella classifica piloti del Mondiale di MotoGP. Ora è Martinator a guidare con sette lunghezze di vantaggio sull’italiano, che da due mesi a questa parte si è visto rimontare dallo spagnolo qualcosa come 69 punti.

Nel giorno in cui la Ducati conquista il 4° titolo Costruttori consecutivo, Martín mette la freccia sul compagno di marca e rivale per l’iride. Il quale, invece, chiude la Sprint persino dietro Enea Bastianini, settimo. Bagnaia che in mattinata non era riuscito a passare la Q1 e, per questo, è partito solo 13° in griglia. Qualifiche in cui il più veloce era stato Luca Marini, pilota della Ducati VR46, che dopo essere passato con il miglior tempo della Q1, ha conquistato la prima pole della carriera in MotoGP con il tempo di 1:29.978, davanti alle due Aprilia di Maverick Viñales (secondo a 0.031) e di Aleix Espargaro (a 0.154).

Aprilia che non è riuscita a confermarsi sul podio, nonostante un Viñales coriaceo che ha condotto la gara veloce per otto dei dodici in giri. Poi, però, lo spagnolo non ha saputo mantenere lo stesso ritmo e, alla nona tornata, ha subito prima il sorpasso del connazionale Martín, dopodiché quello di Luca Marini e Marco Bezzecchi, i due ragazzi di VR46.

Un doppio podio insperato per i due portacolori italiani, visto che entrambi sono arrivati sul circuito Mandalaika infortunati. Non hanno concluso invece la gara Marc Marquez, fresco di firma con la Ducati Gresini Racing, caduto nel primo giro, così come Aleix Espargaró e Brad Binder, quest’ultimo investito dalla RS-GP di Aleix.

Ordine di arrivo della Sprint Race:

1. J. Martin (Spa-Ducati) 17:58.826

2. L. Marini (Ita-Ducati) +1.180

3. M. Viñales (Spa-Aprilia) +2.022

4. M. Bezzecchi (Ita-Ducati) +2.399

5. F. Quartararo (Fra-Yamaha) +3.298

6. F. Di Giannantonio (Ita-Ducati) +4.739

7. E. Bastianini (Ita-Ducati) +5.421

8. F. Bagnaia (Ita-Ducati) +5.899

9. J. Miller (Aus-Ktm) +7.633

10. M. Oliveira (Por-Aprilia) +8.880

11. T. Nakagami (Gia-Honda) +12.378

12. J. Mir (Spa-Honda) +12.557

13. J. Zarco (Fra-Ducati) +13.865

14. A. Fernández (Spa-Ktm) +14.487

15. R. Fernández (Spa-Ktm) +14.918

Classifica piloti:

J. Martin (Spa-Ducati) 328 punti

F. Bagnaia (Ita-Ducati) 321

M. Bezzecchi (Ita-Ducati) 272

B. Binder (Saf-Ktm) 201