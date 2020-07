MotoGp, terze libere a Jerez: Vinales vola, Marquez solo 19°

Maverick Vinales su Yamaha è il più veloce nella terza sessione di prove libere della MotoGp a Jerez de la Frontera dove domani si corre il Gp di Andalusia, il francese ha girato in 1'36«584 davanti al francese Fabio Quartararo, 1'36»643, e all'australiano Jack Miller, 1'36«710. Il primo degli italiani è Francesco Bagnaia quinto a 1'36»847 seguito da Danilo Petrucci, 1'36«937. Più indietro, è ottavo, Valentino Rossi, 1'36»988. Diciannovesimo tempo per Marc Marquez, lo spagnolo della Honda rientrato in pista a 4 giorni dall'operazione per la frattura all'omero ha girato in 1'37«882, e se dovesse decidere di fare le qualifiche dovrà partire dalla Q1 così come Andrea Dovizioso quattordicesimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA