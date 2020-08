Moto Gp, Zarco sanzionato, domenica partirà dalla pit lane

Johann Zarco partirà dalla pit lane domenica, in occasione del gran premio di Stiria. Lo hanno deciso i commissari FIM, che hanno così punito la manovra del pilota francese in occasione dell'incidente che ha coinvolto Franco Morbidelli domenica scorsa, sul circuito austriaco. La decisione degli stewards, sentiti i due protagonisti, ha sanzionato Zarco per «guida irresponsabile».

Zarco paga quindi con una partenza alle spalle dei colleghi in griglia la manovra ai danni di Morbidelli, che nei suoi confronti aveva chiesto una «sanzione pesante», pur scusandosi per averlo definito «un mezzo assassino» a caldo. Nella spaventosa carambola, che solo per un miracolo non aveva coinvolto anche Valentino Rossi, il francese della Ducati ha riportato la frattura dello scafoide della mano destra. È stato operato mercoledì e non essendo ancora trascorse 48 ore dall'anestesia, oggi salta le prime due sessioni delle libere. Poi Zarco dovrà essere dichiarato «fit» dalla commissione medica. Altrimenti partirà dalla pit lane nel primo gran premio al quale potrà partecipare.

Ultimo aggiornamento: 11:39

