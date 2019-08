Moto Gp, Valentino Rossi: «Devo trovare il giusto feeling»

«In questa pausa ho pensato molto ai risultati non positivi, la prima parte del campionato è stata molto dura e ci aspettiamo di fare di meglio nella seconda parte della stagione, dobbiamo concentrarci per farlo». Alla ripresa della MotoGp dopo la pausa estiva Valentino Rossi conta di cambiare rotta in termini di risultati a partire dal Go della Repubblica Ceca a Brno. «Nelle ultime gare Qartararo e Vinales si sono dimostrati forti e - ammette Rossi - vuol dire che la moto è competitiva, dobbiamo trovare altri modi per trovare un feeling con la moto». «È difficile dire se possiamo lottare per la vittoria come l'anno scorso. È vero qui la Yamaha va forte, vedremo domani nelle prove se ho un buon feeling e vedremo come andrà il weekend. Non so se il problema è l'approccio, il problema è che nelle ultime gare non siamo stati abbastanza veloci. Non so quale è il problema ma dobbiamo trovare il modo di far andare la moto più forte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA