Moto gp, Valentino Rossi: «Al Buriram voglio essere veloce come nel 2018»

«L'anno scorso il weekend della gara di Buriram è stato davvero bello perché avevo il secondo posto in qualifica ed ero veloce in gara. Ho combattuto per il podio fino alla fine. Non l'ho ottenuto e sono arrivato quarto, ma sono stato veloce. Quindi, quest'anno l'obiettivo è di essere di nuovo veloce e provare a fare anche meglio dell'anno scorso». È l'auspicio di Valentino Rossi, in avvicinamento alla gara di domenica prossima, sulla pista thailandese. «Ad Aragon abbiamo trovato il modo di andare forte nei primi giri della gara e questo è stato importante per me. Dal 1/o al 15/o giro ho avuto molte difficoltà all'inizio di questa stagione - ha sottolineato Maverick Vinales, compagno di team di Rossi alla Yamaha - quindi dobbiamo portare questo miglioramento a Buriram. Arriviamo in ottima forma e ci sentiamo positivi perché l'anno scorso ho fatto una buona gara (terzo, ndr). Il circuito di Chang è molto impegnativo a causa delle alte temperature, ma penso che sia una pista che ci si adatta abbastanza bene, e anche le gomme funzionano molto bene qui. Come ho già detto, il mio obiettivo in questo momento è quello di essere sempre la prima Yamaha e cercare di lottare per la terza posizione nella classifica generale».

