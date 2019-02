Moto Gp, Rins comanda la seconda giornata di prove, poi c'è Vinales

Secondo giorno di prove a Losail. Alex Rins comanda con il tempo di 1:54.593s. È la giornata dei propulsori in linea con la prima moto 'a V' rappresentata da una DesmosediciGP. Piloti Ducati meno impegnati all'attacco della vetta, ma comunque efficaci. Primatista di ieri è stato Maverick Vinales. Il pilota Monster Energy Yamaha MotoGP ha testato un nuovo codino e una nuova sella. Il numero 12 paga un distacco di 0,05s dalla vetta. Valentino Rossi, suo collega di box, segue un piano di lavoro sulle novità della stagione, è più attardato ma senza provare il time attack: alla fine è diciannovesimo a oltre un secondo da Rins Al terzo posto un'altra M1, quella satellite di Fabio Quartararo. Il debuttante transalpino e portacolori Petronas Yamaha SRT aggancia una importante quarta posizione a metà giornata. Farà addirittura meglio, arrivando fino alla terza e dimostrando un feeling eccezionale con la moto di Iwata. Il diciannovenne di talento chiude la domenica a Losail con 0,3s di distacco da Rins. Sarà più consistente quello del suo collega di box, Franco Morbidelli. Per Danilo Petrucci piccoli passi, tanto lavoro e dopo una prima giornata dove il ternano è stato tra i migliori (terzo tempo), per il pilota Mission Winnow Ducati Team arriva il primato temporaneo di metà domenica. 1:55.108s il crono del pilota desmodromico poi sceso a 1:54.953s. Ottavo tempo per Il collega di box Andrea Dovizioso. I due ducatisti ufficiali proveranno anche un nuovo parafango posteriore per mantenere la temperatura della mescola e Petrucci testa anche uno spoiler montato sul forcellone. Una componente vista già sulle moto satellite. Dopo il ritorno in pista, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) è pronto per il secondo giorno. Come già annunciato, lavora sulle geometrie. Il maiorchino prova diversi tipi di manopole e di manubri mentre Marc Marquez, impegnato su alcuni particolari della RC213V come la scatola sotto il codino volta ad un miglior bilanciamento e una nuova carenatura, mette a referto il quinto tempo. Tanto il lavoro nel box Aprilia Racing Team Gresini. Aleix Espargaro, Andrea Iannone e Bradley Smith portano in pista importanti novità sulla RS - GP. Una carenatura aerodinamica e diversi tipi di finali. Per il catalano un grande passo in avanti in termini cronometrici e il sesto miglior tempo davanti a Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Chiudono la top 10, Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), in ripresa rispetto ad un primo giorno costellato dalle difficoltà e sulla via del pieno recupero fisico dopo l'infortunio di fine 2018 e Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), ancora incisivo in sella alla RC16.

