Moto Gp, Petrucci il più veloce con la Ducati nei test della mattina

È di Danilo Petrucci, al suo primo giorno con la Ducati ufficiale, il miglior tempo a metà mattinata dei test in corso a Valencia in vista della stagione 2019 della MotoGp. Dietro al pilota italiano (1'32«861) lo spagnolo Pol Espargaro sulla Ktm Red Bull (+0»105) e Aleix Espargaro su Aprilia (+0«247). Quinto tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso (+0»277), mentre nei primi giri sulla sua nuova Honda Jorge Lorenzo non è andato oltre il decimo tempo (+2«856).