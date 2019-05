Moto Gp, Marquez non si risparmia neanche nei test, Rossi indietro

Le Honda di Marc Marquez e Jorge Lorenzo sono state tra le più presenti in pista a Jerez de la Frontera (Spagna) nelle prime ore della giornata di test della MotoGp sul circuito dove ieri lo spagnolo aveva dominato la quarta gara 2019 riprendendosi la testa della classifica del Mondiale. I due piloti hanno completato insieme oltre 70 giri, con il campione del mondo in carica che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, a 179 millesimi da quello del francese Fabio Quartararo con la Yamaha (1'37«01). Franco Morbidelli, anche lui con la Yamaha, ha raggiunto per ora la terza posizione nella lista dei tempi, mentre è indietro Valentino Rossi, molto impegnato però nella messa a punto della sua M1. Tempi, non molto bassi, e impegno simili per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. I test continueranno senza interruzione fino alle 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA