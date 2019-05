Moto Gp, Dovizioso guarda avanti: «Possiamo giocarcela di più»

«Oggi ho lavorato su assetti estremi e rivedendo la gara avrei dovuto fare qualcosa di diverso... Noi non possiamo perdere punti preziosi, già da due corse chiudiamo quarti». Così il pilota della Ducati Andrea Dovizioso commenta ai microfoni di Sky Sport il lavoro svolto nei test della MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera tornando anche sul risultato della gara di ieri. «Sapevo che non ci sarebbe stato nulla di grosso da provare oggi - ha aggiunto il forlivese - La nostra base è buona, ma non basta. Vogliamo e possiamo giocarcela di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA