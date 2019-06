Moto Gp, nei test di Barcellona Vinales è il più veloce, Lorenzo cade ancora

Maverick Vinales, con la Yamaha, ha fatto segnare il miglior tempo nei test della MotoGp disputati oggi sul circuito del Montmelò, dove ieri si era disputato il Gp di Catalogna. I numeri contano poco, perchè tutti i team erano impegnati a provare nuove soluzioni tecniche, ma lo spagnolo della Yamaha è comunque stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'39« nei giri finali, dopo quasi otto ore di lavoro abbastanza intenso. Secondo tempo per Franco Morbidelli (Yamaha) e terzo per Marc Marquez (Honda), mentre le Ducati ufficiali di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso sono rimasti ai limiti della top10, col loro miglior crono un secondo più alto di quello di Vinales. Poco più indietro si è classificato Valentino Rossi. Senza ripetere i danni causati ieri in gara, quando aveva estromesso in un colpo solo Dovizioso, Valentino Rossi e Vinales, Jorge Lorenzo si è prodotto anche oggi un una caduta sul circuito catalano, causando seri danni alla sua Honda. Il team giapponese ha lavorato in forze, con ben undici moto in pista, per testare varie soluzioni. Sono caduti, senza conseguenze, anche lo stesso Marquez, e Pecco Bagnaia con la Ducati Pramac.

