Moto Gp, a Silverstone Rins beffa Marquez sul traguardo. Dovizioso «sta bene» ma è in ospedale per controlli

Lo spagnolo della Suzuki Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp beffando proprio sul traguardo il campione del mondo della Honda Marc Marquez, secondo. Sul circuito di Silverstone terza piazza per la Yamaha di Maverick Vinales davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi.

Quinta posizione per Franco Morbidelli su Yamaha non ufficiale davanti alla Honda di Cal Crutchlow e alla Ducati di Danilo Petrucci. Ottava la Ducati non ufficiale di Jack Miller che ha preceduto la Ktm di Pol Espargaro. Chiude la top ten l'Aprilia di Andrea Iannnone.

Il pilota della Ducati, Andrea Dovizioso, «sta bene» ma per ulteriori accertamenti sarà trasferito dal centro medico del circuito di Silverstone all'ospedale di Coventry attraverso l'utilizzo di un elicottero. «Andrea sta bene - ha detto il dottor Angel Charte del centro medico - tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all'anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi». Dovizioso è stato protagonista di un brutto incidente poco dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp scontrandosi con la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo. Il forlivese dopo la brutta botta subita è apparso cosciente ma è stato necessario portalo via in barella e poi in ambulanza al centro medico del circuito

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA