Silverstone, volano Quartararo e Valentino Rossi nelle terze libere

Nelle terze libere della MotoGp, Fabio Quartararo con la M1 Srt ha abbassato ancora il limite della pista, portandolo a 1'58«547. Alle sue spalle, Valentino Rossi con la M1 ufficiale ha chiuso con un distacco di 146 millesimi e Marc Marquez, leader del mondiale su Honda, distanziato di 366 millesimi. Meno brillanti le Ducati ufficiali, con Danilo Petrucci comunque quinto a circa mezzo secondo da Quartararo mentre Andrea Dovizioso è solo 14/o e fuori per ora dalla Q2F Tra i migliori dieci della Fp3 si sono classificati poi Jack Miller (Ducati, quarto a 456 millesimi), Cal Crutchlow (Honda, sesto a 637), un Maverick Vinales meno prestante rispetto a ieri (Yamaha, settimo a 751), Franco Morbidelli (Yamaha, ottavo a 874), Takaaki Nakagami (Honda, nono a 933) e Aleix Espargarò (Aprilia, decimo a 0.982).







POLE MOTO 3

È di Tony Arbolino la pole position del Gp di Gran Bretagna nella classe Moto3. Il pilota italiano della Honda gira in 2'11«631 precedendo il connazionale Lorenzo Dalla Porta (2'11»710), suo compagno di marca e lo spagnolo della Ktm, Raul Fernandez (2'12«112). Quarto tempo per il giapponese Ayumu Sasaki (2'12»328) che si lascia alle spalle l'italiano Niccolò Antonelli (2'12«363) e il britannico John McPhee (2'12»388), tutti e tre con una Honda.

