Moto Gp, Bagnaia si aggiudica le FP2 davanti a Quartararo ed Espargaro. Rossi 21°

Pecco Bagnaia si aggiudica la seconda sessione di prove libere per il Gp di Jerez de la Frontera. In sella alla sua Ducati, Bagnaia è stato il più veloce nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere del gran premio di Spagna, classe Moto Gp, in programma domenica sul circuito di Jerez. Alle spalle del pilota italiano, i più veloci sono stati il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo con la sua Yamaha, davanti allo spagnolo Aleix Espargaro con l'Aprilia, quindi l'altro italiano Franco Morbidelli sulla Yamaha Petronas.

💪 @PeccoBagnaia in pursuit of pole position once more! The Ducati rider is aiming high at Jerez! 😎#SpanishGP 🇪🇸 | 🎥https://t.co/c1gfjTyGj5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2021

I tempi

Ancora una giornata negativa per Valentino Rossi, con l'altra Petronas non è andato oltre il 21° tempo. Marc Marquez dopo un brillante avvio in mattinata con la sua Honda, è calato nella seconda sessione ed ha chiuso 16mo, alle spalle di Luca Marini su Ducati. Poco meglio ha fatto il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che nella classifica combinata si è fermato al 13mo posto.

Ultimo aggiornamento: 18:41

