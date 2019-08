Moto Gp, Marquez: «Red Bull Ring unico, sarà una gara tiratissima»

Dopo il successo nel Gp della Repubblica ceca, Marc Marquez non ha la minima intenzione di alzare il piede dall'acceleratore pronto a dar battaglia anche nel Gp d'Austria.«Il Red Bull Ring è un circuito unico che mette a dura prova freni e motore. In passato abbiamo vissuto gare eccitanti su questa pista e così sarà anche domenica. Sono certo che sarà ancora una volta una corsa interessante. È stato senza dubbio un rientro impegnativo dopo le vacanze -spiega il campione del mondo della Honda-. Come ovvio siamo felici del risultato a Brno ma adesso c'è da restare concentrati». © RIPRODUZIONE RISERVATA