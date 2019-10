Moto Gp, Valentino Rossi: «Sepang circuito impegnativo fisicamente, darò il massimo»

«Questo Gp sarà fisicamente molto impegnativo per tutti. Di sicuro faremo di nuovo del nostro meglio». Così Valentino Rossi a pochi giorni dal Gp di Malesia a Sepang. «Su questa pista abbiamo anche fatto dei test pre-stagionali ma è sempre difficile capire il nostro livello prima dell'inizio del weekend di gara -aggiunge il 'dottorè della Yamaha-. L'anno scorso sono andato molto forte. L'ultima gara sul circuito di Phillip Island non è stata fantastica, ma non è stata poi così male, ci sono stati alcuni punti positivi. La pista di Sepang è ovviamente completamente diversa e presenta condizioni molto diverse da quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo fine settimana». © RIPRODUZIONE RISERVATA