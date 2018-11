Moto Gp, Valentino Rossi: «E' solo venerdì, ma l'inizio non è male»

Valentino Rossi parla di «primo giorno positivo» per la Yamaha a Sepang. «Questa stamattina sono stato abbastanza veloce e anche nel pomeriggio. Dopo aver controllato i dati con Phillip Island, abbiamo lavorato molto sull'impostazione della moto - aggiunge dopo le prime libere - Abbiamo cercato di migliorare l'aderenza, soprattutto dal pneumatico posteriore. La prima impressione è positiva, perché mi sono trovato bene nel giro secco ed anche il ritmo gara non è poi così male. È solo venerdì, quindi dobbiamo ancora vedere, ma l'inizio è stato buono. Ora dobbiamo concentrarci soprattutto sulla scelta degli pneumatici, perché è ancora molto aperta, sia all'anteriore che al posteriore. Dobbiamo vedere come sarà il tempo. Speriamo che rimanga asciutto, soprattutto domenica».

Ultimo aggiornamento: 13:34

