Moto Gp, Valentino Rossi: «L'obiettivo è lottare per il Mondiale»

«Sono molto contento del nostro avvio, sono stato sempre forte nelle gare fin qui disputate, adesso inizia la parte più importante della stagione, con piste che mi piacciono e che conosco molto bene. Il mio obiettivo è lottare per il campionato o almeno cercare di restare in lotta, quest'anno abbiamo un bel gruppo». Non si accontenta di fare la comparsa, seppur di lusso, Valentino Rossi, mentre si avvicina il gran premio di Spagna, quarta prova del mondiale MotoGp. «Jerez è stata una pista difficile per la Yamaha nelle ultime due stagioni - ha aggiunto il campione di Tavullia - Sarà importante per capire se saremo forti, veloci e se abbiamo davvero migliorato la moto. Nelle prime gare del 2019 sembra che siamo diventati più competitivi, abbiamo migliorato e questa gara sarà utile per capire quanto siamo cresciuti».

