Moto Gp, bene le Ducati, Petrucci primo davanti a Dovizioso. Terzo e quarto tempo per le Honda

Non male gli italiani nelle libere sul circuito spagnolo di Jerez. Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove della MotoGp sul circuito di Jerez, con l'1'37«909 ottenuto nella Fp2, sotto l'1'37»921 che Marc Marquez aveva stampato questa mattina. Ducati ufficiali a loro agio sul circuito spagnolo, con la seconda posizione di Andrea Dovizioso, staccato di appena 97 millesimi. Terzo e quarto tempo per le Honda di Cal Crutchlow (+0.195) e Marquez (+0.238). La prima delle Yamaha è quella di Maverick Vinales, quinto a 332 millesimi da Petrucci, mentre Valentino Rossi ha migliorato di poco rispetto alla Fp1, salendo fino alla 14/a posizione (+0.772). Sesto tempo per un ottimo Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, +0.461), seguito dalle Honda di Stefan Bradl (+0.464), Takaaki Nakagami (+0.505) e Jorge Lorenzo (+0.536). La Ducati di Francesco Bagnaia chiude la top ten (+0.684). Turno interrotto dalle bandiere rosse quando mancavano 2'42« al termine per una caduta quasi in simultanea di Bradley Smith e Karel Abraham all'ingresso della curva 5.

Ultimo aggiornamento: 16:40

