Moto Gp, Dovizioso: «dare il massimo e pensare al 2019»

«Questo weekend può farci capire molte cose, perché è una pista estrema, non è per niente facile, va presa nel modo giusto»: così Andrea Dovizioso ai microfoni di Skysport, in vista del motogp di Australia. «Non ha senso fare pronostici, ci sono molte variabili come il meteo e le condizioni della pista. Bisogna dare il massimo per prepararsi a fare il meglio nel 2019» dice il pilota della Ducati, che anche domenica avrà come compagno di squadra Alvaro Bautista, chiamato dalla scuderia a sostituire Jorge Lorenzo, fresco di intervento chirurgico a una mano. «Proverò a fare il massimo, sono molto contento per l'esperienza che mi aspetta il prossimo anno in Superbike, Ducati si sta impegnando molto per vincere quel Mondiale, mi piace l'idea di lottare per quel campionato. Mi piace guidare in MotoGP, ma senza una moto ufficiale è difficile vincere». «Sostituire Lorenzo è un'opportunità per me -aggiunge Bautista- mi sento fortunato a poter lavorare con il team ufficiale Ducati, darò una mano agli ingegneri, questo è un sogno per qualunque pilota. In Giappone sono arrivato vicino a Rossi, poi ho perso tempo e non ho potuto lottare per la quarta posizione. Mi piace avere una moto adatta alle mie esigenze, quindi sono molto contento per l'opportunità che avrò in Superbike. Potrebbe cambiare qualcosa se dovessi fare una grande gara qui in Australia? I contratti sono contratti, non cambierà nulla, anche se si dice -conclude scherzando- che i contratti sono fatti per essere strappati».

