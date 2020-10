Il giapponese Takaaki Nakagami su Honda ha ottenuto la pole del gp del Tereuel, classe MotoGp, in programma domani sulla pist di Aragon. Per lui è la prima pole nella classe maggiore. In prima fila partiranno anche Franco Morbidelli con la Yamaha e Alez Rins con la Suzuki. Seonda fila con Vinales, Zarco e Quartararo.

Ultimo aggiornamento: 16:07

