Moto Gp, Dovizioso: «Siamo costanti, ma dobbiamo tornare a vincere»

Ha parlato così il pilota della Ducati Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del giovedì al circuito del Montmelò, dove domenica è in programma il Gp di Catalogna, settima gara del Motomondiale «Essere a 12 punti da Marquez a questo punto della stagione è molto positivo. Abbiamo più punti rispetto al 2018, siamo più costanti, ma per lottare con Marquez bisogna tornare a vincere, perchè lui è sempre sul podio. Siamo vicini alle Honda, ma vogliamo qualcosa di più, stiamo lavorando sodo per migliorare - ha detto ancora Dovizioso -. Qui al Montmelò possiamo essere competitivi ma bisogna tenere contro che la temperatura conta più che in altre gare». In conferenza stampa presente anche Danilo Petrucci, vincitore al Mugello in sella alla Ducati e desideroso di ripetersi al più presto. «Spero che sia la prima di tante belle gare e voglio continuare ma qui sarà più difficile lottare per il podio - ha detto il pilota ternano - Saremo forse cinque o sei a lottare per il successo in ogni gran premio, sarà difficile, ma se avrò la chance di vincere cercherò di coglierla».

