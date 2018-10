Moto Gp, Marquez: «Soddisfatti per il buon passo nelle seconde libere»

«Non abbiamo iniziato molto bene la giornata in termini di feeling con la moto e la gomma anteriore, e abbiamo avuto un incidente abbastanza inaspettato. Ad ogni modo, penso che abbiamo avuto un buon passo nella seconda sessione, quindi siamo soddisfatti del lavoro svolto, anche se siamo finiti in settima posizione». Il campione dle mondo, Marc Marquez vede il bicchiere mezzo pieno dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp d'Australia. «Abbiamo apportato alcune modifiche alla moto e fatto una specie di lunga corsa, cercando di capire meglio le sensazioni, e penso che stiamo andando nella giusta direzione, anche se abbiamo ancora del lavoro da fare. Siamo tutti molto vicini e non è ancora chiaro dove siano tutti, quindi vedremo come andrà domani. È certo che proveremo a dare il cento per cento», ha concluso lo spagnolo della Honda. © RIPRODUZIONE RISERVATA