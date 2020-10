Moto Gp, Nakagami il più veloce nelle seconde libere ad Aragon. Male le Ducati

Takaaki Nakagami è il migliore nella seconda sessione di prove del GP de Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon. Il pilota giapponese in 1'47«782 ha preceduto la Yamaha di Maverick Vinales +0.175. Quarto tempo per Fabio Quartararo (+0.382), mentre è decimo Alex Marquez che al mattino aveva centrato la migliore prestazione. (+0'661). Bene l'Aprilia che con Aleix Espargaro è ottava, male le Ducati: sono tutte fuori dalla top ten: nella classifica combinata 17ø Petrucci, 18ø Miller, 19ø Dovizioso, 20ø Bagnaia.

