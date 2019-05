Moto Gp, Valentino Rossi soddisfatto: «Ho un buon passo con la pioggia»

«Sono molto felice, perché stamattina ero fuori dalla Q2 e dovevamo trovare qualcosa per migliorare la nostra posizione di partenza». Valentino Rossi racconta le quelifiche nel Gp di Francia che gli hanno permesso di conquistare la quinta posizione sulla griglia di partenza. «Abbiamo fatto una scommessa in Q1 e abbiamo inserito le slick, ed è stata la scelta giusta. Era un rischio, ma ha pagato, perché non c'era troppa acqua in pista e sono stato in grado di passare alla Q2, che era molto importante. Anche in Q2, con le gomme da bagnato sul bagnato, ero abbastanza competitivo. Sono quinto, ma ho anche un buon passo nel caso avessimo una gara bagnata domani. Nell'asciutto - aggiunge Rossi - ieri non ero molto forte. Dobbiamo provare alcune modifiche alle impostazioni, ma oggi non avevamo tempo per questo, quindi dobbiamo aspettare per vedere quali saranno le condizioni di domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA