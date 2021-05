Moto2, Gardner vince al Mugello e allunga nella corsa al mondiale. Terzo Bezzecchi, scivola Di Giannantonio

Si conferma leader del mondiale di Moto2 Remy Gardner che trionfa nel Gran Premio del Mugello chiudendo davanti al compagno di scuderia in Ktm Raul Fernandez e all'italiano Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46.

Nella classifica mondiale l'australiano quindi allunga sempre sul comagno spagnolo e Fernandez e staccando di 26 lunghezze il pilota azzurro. Bene anche altri due italiani Arbolino e Manzi che chiudono tra i migliori 10, mentre cade il secondo italiano per punti nella classifica mondiale Di Giannantonio, che lascia in terra italiana punti importanti per la lotta ai primi 5 posti in classifica.

