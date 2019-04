Dovizioso: «Siamo in quattro per il titolo mondiale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima posizione in classifica Mondiale. Una vittoria all'esordio di Losail, poi il podio in Argentina. Ad Austin, casa di Marquez, la caduta dello spagnolo che ha ribaltato l'inerzia di una primissima fase di campionato che avrebbe visto Andrea Dovizioso rincorrere. Ed invece, segnali e indizi che potrebbero far pensare possa essere l'anno buono. Il forlivese, intervenuto al nuovo Store di Roma di casa Ducati non la pensa così: «Le storie sono sempre da scrivere! Ci sono talmente tanti fattori da gestire nel nostro mondo. Non ha senso in questo momento pensare a questo. Addirittura, anche lo scorso anno eravamo arrivati a Jerez da primi in classifica. Secondo me conta il fatto che siamo riusciti a portare a casa più punti dello scorso anno, con un feeling migliore, e questo fa la differenza. Ora arriviamo a Jerez, e vedremo se riusciremo a giocarci la vittoria. Mi aspetto di essere molto competitivo.. Quella era la mia pista da incubo nella mia carriera. Negli anni però, sono cambiate tante cose; sono cambiato anche io su certi aspetti, anche ad un livello psicologico. E' un lavoro enorme, molto più che a livello fisico, ed ha un'influenza ancor più grande».Anche la Ducati Gp19 sembra migliorata.«Anche la moto è migliorata tanto. Ha il suo DNA e devi essere bravo a sfruttarla, ma non sempre è facile. E' la moto più lontana rispetto alle altre come comportamento. Quando ci troviamo in bagarre infatti è sempre complicato, ma sono convinto che a Jerez potremmo andare forte. Il resto lo fa l'esperienza e la conoscenza che ho con le persone che lavorano con me. E' un elemento importante perchè nel fine settimana si lavora sempre su dettagli, che da fuori si fa fatica a vedere»,«Ho tanta voglia, ancora di più perchè credo che potremmo essere ancora più competitvi che l'anno scorso. E già lo eravamo un anno fa. Mi aspetto molto».«Ci sono più piloti competitivi è vero, ed a questo livello anche rimanere nella top ten è complicato. E' complicato entrare subito in Q2 direttamente. Noi però siamo messi bene».«Su Marc non lo so. Bisogna sempre stare sempre attenti. E' forte, quindi...non commento Marc, perchè da lui ti puoi aspettare di tutto. La differenza è che ci sono moto più competitive dell'anno scorso. La Suzuki Ha fatto uno step in avanti. Rins ha fatto lo step di maturità. E Valentino ha fatto lo step - forse - di moto. Ci saranno fino alla fine».«Non lo so, io a 40 anni non mi vedo a correre in MotoGP, non perchè non credo di essere in grado ma perchè non è il mio obiettivo. Ognuno decide di vivere a proprio modo ma per lui è la cosa giusta. Lui lo ha dichiarato, senza la MotoGP si sentirebbe peggio anche se non vince da tempo, è disposto a combattere con i giovani, perchè ama quel mondo li. Chapeau.Il punto di Valentino è che lui ha come priorità il correre in MotoGP. La mia è correre in MotoCross! Se avessi vinto 9 mondiali non sarei rimasto, ma perchè ognuno ha le proprie voglie e gusti. Non è tanto il non vincere, lui ha cambiato mentalità ed in questo è stato vincente».