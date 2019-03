MotoE: il mondiale parte dal Sachsenring, due tappe a Misano

Sei gare in tutto con partenza a luglio dal mitico Sachsenring, in Germania: il primo mondiale delle MotoE ha il suo nuovo calendario, rimodellato dalla Dorna dopo l'incendio al paddock del 14 marzo scorso che ha cancellato la tappa d'esordio a Jerez. Sei gare, dunque, con due gp che si disputeranno anche in Italia, sul circuito di Misano.

La MotoE ripartirà a giugno con un altro test su un circuito da confermare. Dopo la prima gara in Germania, prevista il 7 luglio, il campionato farà tappa anche in Austria al Red Bull Ring (9-11 agosto) e in Italia a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli che ospiterà due gare dal 13 al 15 settembre. L'ultimo round si disputerà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (15-17 novembre) con altre due gare.

Come già annunciato in precedenza, non ci sarà un Gran Premio di Spagna a Jerez. Salta anche il Gran Premio di Francia, inizialmente inserito in calendario, che si sarebbe dovuto svolgere a Le Mans. Per quanto riguarda l'incendio di Jerez, la Dorna fa sapere che «le cause esatte sono ancora oggetto di indagine. I risultati, così come ogni ulteriore aggiornamento, saranno annunciati a tempo debito».

