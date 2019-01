Max Biaggi torna in a correre in moto. Dopo l'incidente aveva detto: «Mai più»

“Si torna in pista tra due mesi! In quale circuito? Lo scoprirete presto!” Con queste poche righe pubblicate sia sul proprio profilo ufficiale Twitter sia su Instagram, Max Biaggi ha annunciato che tra poco tornerà a correre. Il pilota romano aveva detto di non voler più salire in sella a una moto dopo il grave incidente del giugno 2017, sul circuito “Il Sagittario” di Latina. Il 47enne quattro volte campione del mondo in 250 e due volte iridato in Superbike non ha però fatto trapelare altre notizie sul luogo del suo ritorno in pista. © RIPRODUZIONE RISERVATA