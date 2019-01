Max Biaggi su Instagram: «Tra due mesi torno in pista»

«Tra 2 mesi torno in pista, dove? Lo scoprirete presto .... news on air...»: è bastato un messaggio criptico, postato su twitter e Instagram, di Max Biaggi per scatenare l'entusiasmo tra i tifosi del 'corsarò e una ridda di ipotesi. Dopo il brutto incidente a Latina il giugno 2017, il pilota romano annuncia il ritorno in sella. Ci aveva già provato, amatorialmente, sulla pista del Mugello per gli 'Aprilia Racers Days' e adesso a 47 anni è pronto per una nuova avventura. Almeno stando a quanto scritto oggi con tanto di foto postata in sella alla Aprilia RS. Nella ridda di ipotesi sul 'dovè Max correrà c'è spazio per la prova sulla RS-GP di Romano Albesiano, mentre altri ventilano un test sulla KTM Moto3 del suo nuovo team. © RIPRODUZIONE RISERVATA