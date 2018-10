MotoGp, Marquez: «Bello arrivare in Australia con il titolo già vinto»

«È una bella sensazione arrivare in Australia con il titolo già vinto, e non vedo l'ora di godermi la fine della stagione. Naturalmente ci sono anche i titoli dei costruttori e dei team, quindi cercheremo di mantenere lo stesso livello di prestazioni e vincere più gare possibile per raggiungere anche questi obiettivi, poiché sono importanti per noi e per la Honda». Lo spagnolo Marc Marquez, fresco campione del mondo, è già pronto per la prossima gara in Australia, dopo aver vinto il titolo mondiale piloti al Twin Ring di Motegi, a caccia di un record di 24 titolo Costruttori, che sarebbe anche il settimo della Honda negli ultimi otto anni. «Adoro Phillip Island; è una pista veloce che favorisce sempre battaglie in pista che sono un grande spettacolo per i fan. Spero solo che il tempo sarà buono perché cambierà da soleggiato a caldo e freddo e ventoso in poche ore. Ad ogni modo, vedremo; cercheremo sicuramente di essere davanti e divertirci», ha aggiunto Marquez.

