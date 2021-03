Marquez, niente Qatar. Salta le prime due gare: «Rientro imprudente»

Marc Marquez in Qatar non ci sarà. È la decisione ufficiale presa dalla Honda in accordo con i medici del campione spagnolo a pochi giorni dal via della stagione di MotoGp il prossimo weekend: «Marquez insieme al suo team medico dell'Hospital Ruber Internacional - si legge in una nota della Honda - ha ritenuto prudente non rientrare in gara questo fine settimana in Qatar. Nel controllo effettuata sul corridore spagnolo dall'equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, a 15 settimane dall'intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro, una buona risposta clinica è stata riscontrata dopo l'intensificazione dei suoi allenamenti. Tuttavia, considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici ritengono prudente e necessario non accelerare il rientro in pista di Marquez dopo un periodo così inattivo, ed evitare di mettere a rischio l'omero in una intensa competizione. Marquez sarà sottoposto a un altro controllo medico lunedì 12 aprile».

Tras la última revisión con el equipo médico, me han aconsejado no participar en las dos carreras de Qatar así que seguiremos con la recuperación para volver a competir lo antes posible!#MM93 pic.twitter.com/9oouizeSwv — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 22, 2021

