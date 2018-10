A Motegi primo match point per Marquez: «In pista senza stress»

Il titolo iridato è a un passo e il pilota della Honda Marc Marquez cercherà di vincerlo sul circuito giapponese di Motegi dove si correrà domenica. «Indipendentemente dal fatto che siamo al primo match point per vincere il titolo - ha detto il pilota spagnolo - l'obiettivo è lo stesso degli altri weekend. Niente stress, niente panico». Il leader della classifica mondiale ha un vantaggio di 77 punti sul più immediato inseguitore, che è Andrea Dovizioso in sella alla Ducati. «Cercherò di lavorare duro dalle prime libere», ha detto il pilota della Honda, mostrandosi tranquillo e sorridente, anche se non si è nascosto l'insidia della Ducati, nonostante i tanti punti di distacco. «I piloti Ducati sono molto veloci in questa seconda parte della stagione. I punti raccolti nelle ultime gare sono stati importanti» ha spiegato, «ma noi cercheremo di ripeterci a Motegi. Sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla vittoria e gestire i rischi, sapendo di avere altre chance nei prossimi weekend».

Ultimo aggiornamento: 13:15

