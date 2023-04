Marco Bezzecchi: fidanzata, Instagram, stipendio del pilota del team Mooney VR46

Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d'Argentina, classe MotoGP. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati. Bagnaia è caduto ad 8 giri dall'arrivo, quando era secondo, ed è giunto 16mo. Bezzecchi è anche il nuovo leader del mondiale piloti con 50 punti, +9 su Bagnaia.

Marco Bezzecchi vince il Gp Argentina davanti ad Alex Marquez: tripletta Ducati sul podio (ma Bagnaia cade)

Instagram

Il pilota ha su Instagram quasi 300mila follower. Qui pubblica immagini con il suo cane, ma anche in motocross. E poi tutti gli aggiornamenti sulle gara, con foto insieme ai podi raggiunti e alle corse disputate in ogni parte del mondo.

Il nome della moto

Ha scelto il nome "Marianna" per la moto. Perché? Come indicato al portale GpOne, è l'unione di "Maria" e "Anna". Una scelta influenzata dal team e dalla stessa fidanzata. Per lui la moto è un po' come la propria "morosa" e serviva un nome composto così che non sembrava che ne avesse due.

Fidanzata

Della fidanzata del pilota si conosce il nome: Chiara. Di lei ha parlato in numerose interviste, anche se non ama condivide nei suoi profili social immagini con la partner. Tra le poche informazionoi diffuse, quella secondo cui i due convivono da quasi più di un anno e si sono conosciuti a Rimini, città natale del pilota.