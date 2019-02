Malesia, Valentino scende in pista con casco speciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentino Rossi scende in pista per i primi test dell'anno con un casco dedicato, con la nuova grafica Winter Test 2019 che va ad aggiungersi alla sterminata collezione di AGV del «Dottore». Pista GP R vestirà una grafica dai colori fluorescenti come il giallo, da sempre distintivo di Rossi, il verde, il fucsia e l'arancione. Immancabili il Sole e la Luna, ora stilizzati sul fronte della calotta con un sottile ma riconoscibile tratto blu. La ventennale accoppiata Rossi-Drudi ha optato per un design acceso e accattivante che attira l'attenzione dentro e fuori il circuito. Il casco è disegnato a larghe pennellate sovrapposte che si accompagnano ad un 46 scritto con effetto «a mano libera»; un design movimentato che si differenzia dalla sobria grafica Soleluna utilizzata durante lo scorso Campionato. Valentino stesso si dice entusiasta della realizzazione e racconta così l'ispirazione della speciale livrea: «Come faccio per i test di ogni stagione, anche quest'anno ho preparato un casco dedicato...».