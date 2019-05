Gp Mugello, Rossi: «Marquez raffreddato? E' tutta una strategia»

Valentino Rossi alla vigilia del Gp d'Italia al Mugello, ha voluto scherzare sul fatto che il leader del campionato di MotoGP Marc Marquez si è presentato in sala stampa con un naso visibilmente rosso e con un pacchetto di fazzolettini di carta.«Marquez raffreddato? Secondo me è tutta una strategia, lui domani starà benissimo e noi tutti avremo 40 di febbre e non riusciremo a girare». «Non pensavo che avrebbe mai potuto ammalarsi - ha proseguito ridendo - da quando lo vedo non è mai stato male e invece, incredibile, ha il raffreddore! Scherzi a parte, non credo che la cosa gli darà troppo fastidio» Sulla gara, poi. «Il Mugello per me è la gara più speciale della stagione, ma anche per gli altri piloti italiani, è storicamente il GP d'Italia. La pista è diversa da tutte le altre, e poi l'atmosfera e i tifosi lungo la pista rendono tutto molto emozionante. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso -sottolinea il pilota della Yamaha-, soffriamo un pò nel rettilineo ma dobbiamo cercare di studiare ogni curva e dare il massimo in ogni settore per avere una buona velocità. Ci sono tante chicane, le curve sono di media velocità, sulla carta è una buona pista per la nostra moto». «Una vittoria qui è speciale per tutti, ma in particolare lo è per un pilota italiano, perché qui c'è il sostegno maggiore da parte dei tifosi, e l'atmosfera è differente rispetto agli altri circuiti», conclude Rossi.

Ultimo aggiornamento: 18:25

