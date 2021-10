Gp del Made in Italy: Bagnaia parte dalla pole. Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, è terzo

Sabato 23 Ottobre 2021, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 15:40

Non c'è Valentino Rossi (che omaggerà i tifosi con un casco speciale) in pole position, ma un pezzo di Italia, e anche della sua famiglia, partirà da una posizione privilegiata nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Misano, ultima gara nel nostro Paese del "Dottore". A partire dal pole position, infatti, ci sarà Francesco Bagnaia, il torinese della Ducati con il mito di "Vale" e di cui sta già prendendo la pesante eredità. Dietro di lui il suo compagno di squadra alla Ducati, Jack Miller (+0.025). A sorpresa, ma neanche tanto, dal terzo slot della griglia di partenza ci sarà Luca Marini (+0.085) della Ducati team Sky Vr46 Avintia, fratello di Rossi da parte di madre. Cattive notizie, invece, per Fabio Quartararo che perde altre due posizioni e partirà 15/o: al francese è stato cancellato il tempo dell'ultimo giro che aveva realizzato in regime di bandiera gialla.

Papà Simoncelli: «Ce l'ho con Dio, l'ho detto anche al Papa»