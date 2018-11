Gp della Malesia, spavento in pit lane: prende fuoco la Suzuki di Rins

Tanto fumo, un po' di paura e per fortuna nessun ferito. Il Gp di Malesia comincia nel segno dell'imprevisto: la Suzuki di Alex Rins, nella giornata che precede le prime libere della gara di Sepang, si è improvvisamente incendiata in pit lane, davanti al box del team. I meccanici stavano svolgendo delle ultime prove di assetto quando della benzina è fuoriuscita da un tubo per cause da accertare ed è andata a contatto con il tubo di scappamento incandescente. Le fiamme sono state subito domate ma la moto è andata completamente distrutta. Dando il via alla rincorsa dei meccanici che dovranno “ricostruirla” in tempo per le libere che scattano nella notte tra oggi e domani.

